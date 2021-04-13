  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    В Іспанії школярі навчаються на березі моря

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Іспанії школярі навчаються на березі моря - В Іспанії школярі навчаються на березі моря
    В Іспанії школярі навчаються на березі моря
    Фото: з відкритих джерел

    У 20-хвилинних уроках беруть участь 8 класів, і групи обертаються по різних районах

    В іспанському регіоні Мурсія після року дистанційного навчання школярі почали займатися на березі моря. Про це Reuters.

    Уроки є частиною більш широкого проекту, відомого як «Свіже повітря», який має на меті створити кращу якість повітря для дітей під час пандемії Covid-19, в тому числі шляхом навчання на відкритому повітрі.

    Вчителі починають підготовку пляжу о 8 ранку. У 20-хвилинних уроках беруть участь 8 класів, і групи обертаються по різних районах. Так навчаються діти віком від 3 до 12 років.

    «Це безпечно, діти весело проводять час. Те, що вони дізнаються тут, вони не забувають», — сказав учитель англійської мови Хуан Франциско Мартінес.

    Дітям подобається ходити на такі пляжні уроки, адже так вони почуваються більш комфортно. Вчителі створюють для них інтерактивні уроки, аби школярам було цікаво.

    За даними Worldometer, в Іспанії на коронавірус захворіли 3 370 256 осіб, 76 525 людей померли.

    Теги: діти Іспанія навчання школярі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies