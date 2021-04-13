В Іспанії школярі навчаються на березі моря

У 20-хвилинних уроках беруть участь 8 класів, і групи обертаються по різних районах

В іспанському регіоні Мурсія після року дистанційного навчання школярі почали займатися на березі моря. Про це Reuters.

Уроки є частиною більш широкого проекту, відомого як «Свіже повітря», який має на меті створити кращу якість повітря для дітей під час пандемії Covid-19, в тому числі шляхом навчання на відкритому повітрі.

Вчителі починають підготовку пляжу о 8 ранку. У 20-хвилинних уроках беруть участь 8 класів, і групи обертаються по різних районах. Так навчаються діти віком від 3 до 12 років.

«Це безпечно, діти весело проводять час. Те, що вони дізнаються тут, вони не забувають», — сказав учитель англійської мови Хуан Франциско Мартінес.

Дітям подобається ходити на такі пляжні уроки, адже так вони почуваються більш комфортно. Вчителі створюють для них інтерактивні уроки, аби школярам було цікаво.

За даними Worldometer, в Іспанії на коронавірус захворіли 3 370 256 осіб, 76 525 людей померли.