Діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже 3,5 тисячі дітей із соціально незахищених сімей Одеси отримали муніципальну допомогу на хліб за липень

У липні 2020 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 3484 дитини міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 296,1 тис. грн.

Дану допомогу отримують діти, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, а саме:

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти;

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з багатодітних сімей у віці до 18 років.

Всього у 2020 році на адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів в бюджеті міста Одеси передбачено 3702,6 тис. грн.