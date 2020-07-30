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    Діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб

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    Діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб

    Майже 3,5 тисячі дітей із соціально незахищених сімей Одеси отримали муніципальну допомогу на хліб за липень

    У липні 2020 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 3484 дитини міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 296,1 тис. грн.

    Дану допомогу отримують діти, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, а саме:

    • діти з інвалідністю до 18 років;
    • діти-сироти;
    • діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
    • діти з багатодітних сімей у віці до 18 років.

    Всього у 2020 році на адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів в бюджеті міста Одеси передбачено 3702,6 тис. грн.

    Адресна щомісячна державна підтримка на придбання хлібобулочних виробів нараховується в рамках Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 р.р., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.12.2017 года № 2742-VII  (зі змінами).
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