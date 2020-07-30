Діти із соціально незахищених сімей отримують муніципальну допомогу на хліб
Майже 3,5 тисячі дітей із соціально незахищених сімей Одеси отримали муніципальну допомогу на хліб за липень
У липні 2020 року адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів отримали 3484 дитини міста Одеси. На ці цілі з бюджету міста направлено 296,1 тис. грн.
Дану допомогу отримують діти, які є підопічними комунальних установ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» районів міста Одеси, а саме:
- діти з інвалідністю до 18 років;
- діти-сироти;
- діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;
- діти з багатодітних сімей у віці до 18 років.
Всього у 2020 році на адресну щомісячну муніципальну допомогу на придбання хлібобулочних виробів в бюджеті міста Одеси передбачено 3702,6 тис. грн.
Адресна щомісячна державна підтримка на придбання хлібобулочних виробів нараховується в рамках Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 р.р., затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.12.2017 года № 2742-VII (зі змінами).