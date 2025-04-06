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США скасовують всі візи громадянам однієї з країн: названо причину

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США скасовують всі візи громадянам однієї з країн: названо причину
​США скасовують усі візи для громадян Південного Судану
фото: Republic-of-South-Sudan

Вашингтон пояснив скасування віз для африканської країни

​Сполучені Штати Америки скасовують усі візи для громадян Південного Судану через відмову приймати своїх репатрійованих громадян​. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати оголосили про негайне скасування всіх віз, виданих громадянам Південного Судану. Цьому передувало те, що уряд країни відмовився приймати громадян, яких США намагається депортувати.

Держсекретар США Марко Рубіо у соціальній мережі Х написав: «Вживаю всіх заходів щодо скасування всіх віз власників паспортів Південного судану та обмеження будь-якої подальшої видачі, щоб запобігти в'їзду до Сполучених Штатів, що набуває чинності негайно, через неспроможність перехідного уряду Південного Судану прийняти повернення своїх репатрійованих громадян вчасно».

Раніше адміністрація Трампа попередила, що країни, які не співпрацюють у питаннях репатріації своїх громадян, можуть зіткнутися з наслідками, включаючи візові санкції або тарифи. ​

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.

До слова, рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа складає 47%, а його особистий рейтинг – 46%. Водночас 44% вважають, що країна рухається правильним шляхом. Це найвищі показники за його політичну кар'єру. 

Попри економічні проблеми, як свідчить опитування, Трамп особливо добре справляється з імміграцією. П'ятдесят п'ять відсотків виборців схвалюють його діяльність у сфері безпеки кордонів та імміграції, тоді як 43% не схвалюють.

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Теги: Марко Рубіо США візи Судан

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