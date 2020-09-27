У родичів загиблих в авіакатастрофі під Харковом завтра почнуть брати зразки ДНК



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Віцепрем’єр Олег Уруський сказав, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні

Експертизи будуть проводитися у Харкові

Від понеділка, 28 вересня, почнеться забір ДНК-зразків у родичів загиблих в авіакатастрофі на Харківщині, щоб ідентифікувати тіла курсантів і офіцерів.

Про це 27 вересня повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер, передає Укрінформ.

«Учора півдня займались тим, щоби встановити осіб, від яких будуть братися ДНК-зразки для експертизи. За останньою інформацією від органів досудового слідства, вже завтра, в понеділок, розпочнеться відбір зразків» – сказав Кучер.

Експертизи, за даними голови ОДА, проводитимуть у Харкові.

За його словами, у Харкові зараз перебувають 16 із 20 родин курсантів. З усіма родинами контакт підтримує Національний університет Повітряних сил ім. Кожедуба.

«Встановлено контакти та налагоджено комунікацію з 20-ма сім’ями курсантів. Проведені зустрічі вже з 16-ма, з чотирма сім’ями підтримується телефонний зв’язок та сплановано зустрічі. Організоване безкоштовне розміщення, забезпечення автотранспортом, харчування, забезпечено медичний та психологічний супровід», – наголосив Кучер.

За його інформацією, частина сімей не потребує тимчасового житла, оскільки є мешканцями Харкова чи області, шість сімей наразі розмістили в готелі, решта розмістилися за бажанням самостійно, хтось знаходиться у квартирах, які в Харкові винаймали їхні діти.

Віцепрем’єр Олег Уруський сказав, що ДНК-експертизи триватимуть 2-3 тижні. Наразі жодне зі знайдених тіл не ідентифіковане.

Нагадаємо, знайдено бортові самописці військового літака Ан-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області. Бортові самописці вціліли, але їх іще не вилучено із літака.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування авіакатастрофи військового літака ЗСУ, який розбився 25 вересня під Чугуєвом. За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження. Слідство розглядає чотири версії трагедії.

В Україні оголосили 26 вересня Днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі під Харковом.

На Харківщині розпочала роботу комісія по розслідуванню причин катастрофи. Перед цим на місці падіння літака на Харківщині знайшли ще одне тіло загиблого.

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