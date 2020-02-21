Донька міністра охорони здоров'я святкує 10 років з татом



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Доньці Зоряни Скалецької сьогодні виповнилося 10 років Фото з Facebook Олександра Черненка

Зоряна Скалецька відсутня на святі, адже перебуває в обсервації у Нових Санжарах

У п’ятницю, 21 лютого, доньці міністерки охорони здоров’я України Зоряни Скалецької виповнилося 10 років.

Дівчинка відсвяткувала свій день народження разом із батьком, екснардепом Олександром Черненко, який опублікував фото доньки глави МОЗ.

Варто зазначити, що Зоряна Скалецька відсутня на святі, адже перебуває в обсервації у Нових Санжарах разом із евакуйованими із Уханя.

Напередодні Скалецька звернулася до своїй доньки у Facebook:

«Доню, я тебе дуже люблю і дуже хотіла відсвяткувати цей важливий день з тобою. Але так сталося, що мені треба бути в цей день не вдома. Коли я повернусь, ми ще раз відсвяткуємо його з тобою. Обіцяю!», – написала вона.

У п'ятницю ввечері міністерка охорони здоров’я поділилась враженнями про свій перший день роботи на території санаторію «Нові Санжари».

Зазначимо, що у МВС та МОЗ божилися, що Скалецька не залишала санаторій «Нові Санжари».

Раніше начальник медичного центру «Нові Санжари» в Полтавській області Олександр Блінов заявив, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка 20 лютого ввечері пообіцяла провести 14-денний карантин разом із евакуйованими з Китаю українцями, залишила територію медцентру.

«Пані міністерка зараз виїхала», – сказав Блінов і додав, що Скалецька запланувала повернутись у зону карантину, але коли – «треба в неї спитати».

Як відомо, для Скалецької повинні були облаштувати місце в окремій будівлі, проте, окрім неї, у «Нових Санжарах» працюють ще троє представників МОЗ.