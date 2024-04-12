Міненерго назвало умову, за якої можливі відключення електроенергії

Улітку очікується збільшення споживання електроенергії

В Україні можуть знову запроваджувати відключення електроенергії, якщо Росія продовжить масовані атаки на інфраструктуру. Так на запитання, чи слід очікувати посилення обмежень уже влітку цього року, відповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі «Радіо Свобода».

За її словами, влітку очікується збільшення споживання електроенергії через спекотну погоду, коли люди активніше використовуватимуть системи охолодження.

«Ми зі свого боку робимо все, однак спрогнозувати зараз дуже важко, тому що практично кожного дня або з періодичністю в декілька днів відбуваються масовані атаки, відбуваються додаткові пошкодження. Звичайно, якщо вони триватимуть, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями», – каже Гринчук.

Також вона додала, що якщо все ж доведеться застосовувати графіки відключень, Міненерго намагатиметься надавати споживачам електроенергію з періодичністю.

Заступниця міністра енергетики зазначила, що графіки відключень були готові ще перед початком опалювального сезону для справедливого розподілення елетроенергії між споживачами.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російські загарбники намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України і влаштувати тотальний блекаут. Тож, українцям слід бути готовими до різних сценаріїв, варто купити генератори та павербанки.

Нагадаємо, українці мають вмикати електроприлади вночі, що дозволить згладити ранкові піки споживання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповідає ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.