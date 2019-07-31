В Польщі зростає кількість українців, які отримали посвідку на проживання



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Карта побиту та шенгенська віза, видана Польщею

Зараз громадяни України становлять 50% серед іноземців, які мають дійсні посвідки на проживання в Польщі

За перше півріччя кількість українців, які отримали право на проживання в Польщі, збільшилось на майже 20 тисяч.

Про це повідомляє Управління у справах іноземців.

Усього ж кількість іноземців з посвідками на проживання зросла на 27 тисяч.

На другому місці за кількістю нових власників польських посвідок – білоруси (+3 тис.), а на третьому – грузини (+1,3 тис.).

Станом на 1 липня було 400 тис. чинних прав на проживання в Польщі. Половину з них видали громадянам України.

Слід зазначити, що це не стосується українців, які перебувають в Польщі в рамках безвізового режиму або на підставі віз.

Посвідки на проживання отримують зазвичай ті, хто вирішив осісти в Польщі. З 200 тис. українців з посвідками переважна більшість (158 тис.) мають дозвіл на проживання на три роки (Karta pobytu czasowego). Ще 42 тисячі мають право на постійне проживання (karta stałego pobytu) та довгострокового резидента.

Кількість українців, які мають чинні дозволи на перебування в Польщі

Найпопулярнішими регіонами серед громадян України є такі воєводства: Мазовецьке - 45 тисяч. осіб, Великопольське - 22 тис., Малопольське - 21,5 тис.

Близько 57% українців з посвідкою - віком 20-39 років. Переважають чоловіки - 115 тисяч людей (57%), порівняно з 86 тис. жінок.