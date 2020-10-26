«Слуга народу» пообіцяла сьогодні оприлюднити результати «опитування Зеленського»



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Опитування Зеленського проводилося 25 жовтня біля виборчих дільниць

Опитування не має ніяких юридичних наслідків, - Кравчук

Результати всеукраїнського опитування, що було ініційоване президентом Володимиром Зеленським, будуть оприлюднені сьогодні, 26 жовтня. Про це заявила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

За її словами, офіційні результати мають збігтися з результатами екзит-полу.

«Офіційні результати, вони будуть сьогодні оприлюднені. Ближче до вечора», – сказала вона.

Кравчук наголосила, що опитування не має ніяких юридичних наслідків.

За даними екзит-полу соціологічної групи «Рейтинг»:

81% тих, хто проголосував, підтримали ідею довічного ув'язнення за корупцію,

45% за та 43% проти створення вільної економічної зони на Донбасі,

70% респондентів підтримує скорочення складу Ради до 300 осіб та легалізацію канабісу в медичних цілях підтримують.

Нагадаємо, Опора повідомляла, що «Опитування Зеленського» не проводиться біля 45% дільниць.

Як повідомлялося, до так званого «опитування Зеленського» залучили неповнолітніх.

Депутатка від «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко звернулася до Олени Зеленської із закликом припинити політичну експлуатацію дітей.

Поліція Києва постійно отримувала виклики від киян, які скаржаться на інтерв’юерів опитування «5 питань від президента» Володимира Зеленського.