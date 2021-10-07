Відставка Разумкова: як голосували народні депутати

Відставка Разумкова відбулася з ініціативи «Слуг народу», 7 депутатів фракції не підтримали її

За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради народні депутати України відправили у відставку спікера Дмитра Разумкова.

Як проголосували нардепи:

«Слуга народу» – 215 за, 7 проти;

«Європейська солідарність» – 0 за, 27 проти;

ОПЗЖ – 0 за, 23 проти;

«Батьківщина» – 20 за, 1 проти;

«Голос» – 6 за, 9 проти;

Група «За майбутнє» –19 за, 0 проти;

Група «Довіра» – 18 за, 0 проти.

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.