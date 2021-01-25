Смертельна рибалка: на Черкащині водолази знайшли тіла двох чоловіків та дитини, які провалилися під лід

Вранці 25 січня рятувальники дістали з води тіло чоловіка, потім знайшли потонулу дитину. У другій половині дня виявили і третє тіло

Чоловіки пішли ловити рибу за 250 метрів від берега

У черкаській області на Дніпрі водолази знайшли тіла двох чоловіків і дитини, які напередодні провалилися під лід. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Черкаській області.

Як повідомлялося, вчора увечері, 24 січня на Дніпрі в селі Бучак Канівського району під лід провалилися троє рибалок з Канева, які перебували на відстані близько 250 метрів від берега. На березі біля місця інциденту було виявлено їхній автомобіль.

«Вранці 25 січня рятувальники дістали з води тіло чоловіка, потім знайшли потонулу дитину. У другій половині дня виявили і третє тіло», ‒ йдеться у повідомленні.

Раніше на столичній Оболоні рятувальники зняли з криги дитину. Дитина знаходилась на кризі на відстані 20 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, мотузки та нош хлопчика 2008 року народження було доставлено до берега та передано бригаді швидкої допомоги.

Нагадаємо, 17 січня на озері Жандарка, що також у Києві, чоловік врятував дитину, яка провалилась під кригу.

А ось на Хмельниччині люди провалилися під лід та один загинув.