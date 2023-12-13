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Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Температура повітря у більшості областей вдень становитиме 1-6° тепла

13 грудня в більшості областей країни очікується туман. На дорогах місцями буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У середу в Україні буде хмарно. У східних областях очікується помірний сніг, вночі на південному сході пройдуть невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Вдень у західних областях передбачається помірний дощ, а в Карпатах мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці у більшості областей синоптики прогнозують туман. Також зазначається, що на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.  

Температура повітря у більшості областей вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень – 1-6° тепла. У східних областях вночі та вдень коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі очікується 0-5° тепла, а вдень 5-10° тепла.

Туман та ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня фото 1

На Київщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Уночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м. Повідомляється також про ожеледицю на дорогах. Вітер південно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме від 0° до 5° морозу, вдень – 1-6 ° тепла. У столиці стовпчики термометрів покажуть 0-2° морозу вночі та близько 1-3° тепла вдень.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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