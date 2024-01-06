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У США на борту пасажирського літака під час польоту розбилося вікно

Надія Карбунар
glavcom.ua
У США на борту пасажирського літака під час польоту розбилося вікно
Пасажири повідомляють про дуже сильний вітер у салоні, який навіть виривав телефони з рук у людей
фото: скріншот із відео

Пілоту довелося здійснити аварійну посадку

У США на борту літака авіакомпанії Alaska Airlines, на якому перебувало 177 пасажирів і членів екіпажу, виникла паніка після того, як під час польоту розбилося одне з вікон в салоні. Пілоту довелося здійснити аварійну посадку. Про це в суботу, 6 січня, повідомляє BBC.

Згідно з даними відстеження польоту, літак, який прямував до Онтаріо, Каліфорнія, досяг висоти 4876 метрів, коли почалося аварійне зниження.

На зображеннях, надісланих пресагентствам, видно нічне небо крізь щілину у фюзеляжі, також видно ізоляційні матеріали та інше сміття у салоні.

Пасажири повідомляють про дуже сильний вітер у салоні, який навіть виривав телефони з рук у людей. Усі пасажири під час екстремальної посадки сиділи на своїх місцях і були пристебнуті ременями безпеки. Одна з пасажирок міцно притискала до себе дитину.

Авіакомпанія заявила, що тимчасово зупинить рейси з використанням усіх 65 літаків 737 Max 9 для проведення перевірок. У Boeing повідомили, що знають про інцидент і теж розслідують його.

«Моє серце з тими, хто був у цьому літаку - мені дуже прикро через те, що ви пережили», – сказав Бен Мінікуччі, генеральний директор Alaska Airlines, додавши, що кожен літак повернуть в експлуатацію лише після завершення повного технічного обслуговування та перевірки безпеки.

Раніше стало відомо, що голлівудський актор Крістіан Олівер і дві його доньки загинули в авіакатастрофі

 

Теги: сміття літак вітер США

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