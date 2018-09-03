Собор у Стамбулі: більшість архієреїв за надання Україні незалежної церкви



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Фото: Громадське Собор Константинопольської церкви

Сьогодні проходило засідання всіх архієреїв, на якому слухали можливість надання томосу Україні

Те, що відбувається на Архієрейському соборі у Стамбулі, складається на користь України. Про це у Facebook повідомив волонтер та координатор проекту «СтопТеррор» Семен Кабакаєв.

«Сьогодні проходило засідання всіх архієреїв, на якому слухали можливість надання томосу і чи може це зробити Вселенська патріархія, чи є у неї на це право. Заслухали також думки інших архієреїв, що вони про це думають. Хочу повідомити, що вагома більшість за надання Україні своєї незалежної церкви. Всі вже розуміють, що це скоро станеться, і вітають нас», – розповів він.

Волонтер розповів, що після собору пройде ще засідання Синоду вселенського патріарха, на якому затвердять рішення і процедуру надання томосу Україні. Також Синод має розглянути апеляцію про накладення Москвою анафеми на патріарха Філарета.

«У цей час в Україні відбудеться об'єднання церков і створення помісної церкви як юридичної особи. Після всіх цих дій через кілька місяців ми отримаємо томос і свою незалежну, автокефальну українську церкву. Я вітаю усіх із тим, що на наших очах змінюється історія, і змінюється на нашу користь», – підкреслив він.

Кабакаєв додав, що зібрані листи від громадськості України, які він передав Вселенському патріарху, вплинули не його рішення.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочався Архієрейський Собор Константинопольської церкви, головною темою якого є надання українській Православній церкві автокефалії. На Собор прибули понад сто єпископів з усього світу. Собор відкрив патріарх Константинополя Варфоломій.

Вселенський патріарх Варфоломій на відкритті Собору в Стамбулі прочитав доповідь стосовно самоуправства церковної влади Москви по відношенню до Київської митрополії.

Собор триватиме до 3 вересня.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському Патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.

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