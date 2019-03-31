Соціологи: остаточні дані Національного екзит-полу майже не відрізнятимуться від оприлюднених



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Оприлюднені результати екзит-полів можна вважати майже остаточними

Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна наголосила, що «фіналісти вже визначилися»

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявляє, що остаточні дані результатів голосування на виборах президента України відповідно до Національного екзит-полу відрізнятимуться від даних станом на 18.00 на 0,1-0,2%.

Про це він сказав на прес-конференції у Києві, пише «Уніан».

«Зазвичай у попередніх екзит-полах в нас результати відрізнялися остаточні від тих, які отримані на 18.00. Вони відрізняються не більше, ніж 0,1%, здається, 0,2% - це максимум», - зауважив Паніотто.

За його словами, оприлюднені о 20.00 станом на 18.00 результати екзит-полів можна вважати майже остаточними.

Він спрогнозував, що остаточні дані Національного екзит-полу-2019 будуть відрізнятися від даних на 18.00 на 0,1%.

«Може, десь на 0,2%, але я не впевнений, що таке буде. Це якщо будуть підвозити, будуть порушення, то, можливо, будуть більше, а так 0,1-0,2%», - сказав Паніотто.

Своєю чергою, директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна наголосила, що «фіналісти вже визначилися».

Раніше стали відомі лідери Національного екзит-полу-2019 у різних регіонах України

Нагадаємо, кандидат у президенти України Петро Порошенко після закриття в країні виборчих дільниць заявив, що «ми зламали російський сценарій першого туру».

Також Порошенко оголосив тотальну мобілізацію усіх українських патріотів.

Слід нагадати, що тим часом у Тимошенко категорично спростували дані екзит-полів.

Натомість Володимир Зеленський відзначив, що для нього не має значення, з яким з кандидатів пройти до другого туру президентських виборів. Відповідаючи на запитання щодо його стратегії на другий тур, він сказав: «Тільки перемога».

Анатолій Гриценко заявив, що за жодних умов не підтримає у другому турі президентських виборів чинного главу держави Петра Порошенка.