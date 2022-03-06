Це все Америка та підлий Захід: що ллє у вуха росіян путінський пропагандист Соловйов

Соловйов не розповідає про крах російської економіки

Ані слова про Україну, все виключно про Америку та підлий Захід. Так меседжі в ефір видає відомий путінський пропагандист Володимир Соловйов. Враженнями від переглянутого ефіру на своїй сторінці у Facebook поділився бізнесмен, волонтер Георгій Тука.

«Учора, використовуючи VPN, подивився «вечірнього мудозвона». Ані слова про Україну. Все виключно про «Америку и подлый Запад», який примушує Росіюшку окуповувати Україну. Якось так, сором’язливо, обмовивися про те, що акції Сбербанку вчора продавались по 1 центу…

А ні слова про те, що на межі зупинки опинились всі літаки та потяги, про те, що героїчний ВАЗ сьогодні (без підтримки Заходу) здатен випускати лише «Ніву», ні про майбутні зупинки нафто- та газовидобування…», – написав Тука.

За словами бізнесмена, опісля Соловйов переключився на російських «лібералів».

«Упс… Тут, звісно, пісня дещо інша: «Путін має припинити війну», «Путін розпочав війну»… Проте, знов лунає пісня про «Адін народ», «русские воюют с русскими»… Горбатого лише могила виправить!», – підсумував Георгій Тука.

Нагадаємо, раніше фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість російського олігарха Алішера Усманова та відомого путінського пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції Євросоюзу через вторгнення РФ в Україну.

Також влада Італії конфіскувала яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка. Яхту «Леді М» Мордашова – основного акціонера «Сєвєрсталі» – затримано в порту міста Імперія. Яхту «Лєна» співвласника компаній «Новатек» та «Сібур» Тимченка – у Сан-Ремо. Конфіскація відбувалася у присутності адвокатів їхніх власників. Крім того, повідомляється про конфіскацію вілли у Тоскані колишнього депутата Держдуми Олега Савченка.

А ось Велика Британія хоче селити біженців з України в маєтках російських олігархів. Влада країни також має намір заборонити багатим громадянам РФ наймати британські юридичні фірми для захисту свого майна.

Крім того, Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

Як повідомлялося, українець втопив яхту російського олігарха за 7 млн євро. Так він помстився за обстріл Києва.

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