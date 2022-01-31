SpaceX переніс запуск ракети через круїзний лайнер (відео)

Запланований пуск переноситься вчетверте

Американська компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed, наміченим на неділю, 30 січня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Це сталося через появу стороннього судна в зоні запуску.

Стартовий майданчик для Falcon 9 знаходився у Космічному центрі ім. Джон Кеннеді (штат Флорида). Пуск мав відбутися в неділю о 18:11 за місцевим часом (02:11 за київським часом 31 січня). Була пряма трансляція. За хвилину до старту глава запуску дав команду про зупинку зворотного відліку.

Live webcast of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 mission → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/D0oxzGeq1A — SpaceX (@SpaceX) January 30, 2022

Він повідомив: «Круїзний лайнер рухався до забороненої зони. Берегова охорона не змогла його забрати до завершення відліку».

Наступна спроба запланована на понеділок. Таким чином, запланований пуск переноситься вчетверте.

Standing down from today's launch of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 due to ship in the hazard area; team is setting up for next opportunity tomorrow, January 31 at 6:11 p.m. EST — SpaceX (@SpaceX) January 30, 2022

Раніше запуск ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed було перенесено через погіршення погодних умов.

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