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    SpaceX переніс запуск ракети через круїзний лайнер (відео)

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    Круїзний лайнер змусив SpaceX вкотре перенести запуск ракети - SpaceX переніс запуск ракети через круїзний лайнер (відео)
    Круїзний лайнер змусив SpaceX вкотре перенести запуск ракети
    фото: Bill Ingalls/NASA via AP

    Запланований пуск переноситься вчетверте

    Американська компанія SpaceX скасувала запуск ракети-носія Falcon 9 з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed, наміченим на неділю, 30 січня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Це сталося через появу стороннього судна в зоні запуску.

    Стартовий майданчик для Falcon 9 знаходився у Космічному центрі ім. Джон Кеннеді (штат Флорида). Пуск мав відбутися в неділю о 18:11 за місцевим часом (02:11 за київським часом 31 січня). Була пряма трансляція. За хвилину до старту глава запуску дав команду про зупинку зворотного відліку.

    Він повідомив: «Круїзний лайнер рухався до забороненої зони. Берегова охорона не змогла його забрати до завершення відліку».

    Наступна спроба запланована на понеділок. Таким чином, запланований пуск переноситься вчетверте.

    Раніше запуск ракети-носія Falcon-9 компанії SpaceX з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed було перенесено через погіршення погодних умов.

    Нагадаємо, як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

    Також нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд.

    Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.

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    Теги: лайнер Флорида SpaceX Falcon
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    SpaceX переніс запуск ракети через круїзний лайнер (відео)