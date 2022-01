SpaceX перенесла запуск супутників

Американська компанія SpaceX перенесла два запуски своїх ракет-носіїв Falcon 9 у Флориді через погані погодні умови. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Виведення на орбіту з майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді ракети з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed, який було заплановано на суботу, 29 січня, 18:11 за часом Східного узбережжя США (30 січня 02:11), перенесли на добу.

Запуск відбудеться не раніше ніж у понеділок, 31 січня.

Standing down from today's launch of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 due to poor weather conditions at the launch site tonight; next opportunity is tomorrow, January 29 at 6:11 p.m. EST