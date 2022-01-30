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    SpaceX перенесла запуск супутників

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    SpaceX перенесла запуск супутників Starlink - SpaceX перенесла запуск супутників
    SpaceX перенесла запуск супутників Starlink
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    SpaceX перенесла два запуски своїх ракет-носіїв Falcon 9 у Флориді через погану погоду

    Американська компанія SpaceX перенесла два запуски своїх ракет-носіїв Falcon 9 у Флориді через погані погодні умови. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Виведення на орбіту з майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді ракети з італійським супутником спостереження за земною поверхнею COSMO-SkyMed, який було заплановано на суботу, 29 січня, 18:11 за часом Східного узбережжя США (30 січня 02:11), перенесли на добу.

    Запуск відбудеться не раніше ніж у понеділок, 31 січня.

    У районі мису Канаверал неподалік майданчиків для запусків зараз хмарна погода з різкими поривами вітру.

    Нагадаємо, як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

    Також нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд.

    Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.

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    Теги: США SpaceX Falcon
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    SpaceX перенесла запуск супутників