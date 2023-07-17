Таврійський напрямок: ЗСУ знищили більше двох рот противника та 25 одиниць техніки

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти

На Таврійському напрямку триває робота Сили оборони системно знищують росіян

Українські військові продовжують просуватися вперед на таврійському напрямку, попри атаки з повітря та замінованість території. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

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«На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно знищують росіян. Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед», – сказав Тарнавський.

Протягом минулої доби ворог 16 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 650 обстрілів.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти.

ЗСУ знищили 25 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, захисники ліквідували 3 танки, 1 ББМ, 3 одиниці БМ-21 «Град», БПЛА «Орлан-10», 2 ЗРК «Стріла-10», 2 гаубиці 2А65 «Мста-Б», 2 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», гармата «Гіацинт-Б», гармата «Гіацинт-С», гармата Д-30, ЗРПК «Тунгуска» та автомобільна техніка. Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

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Раніше повідомлялося, що на Лимано-Куп’янському напрямку, де точаться запеклі бої, діє вороже угруповання чисельністю понад 100 тис. особового складу, більш ніж 900 танків та 370 реактивних систем залпового вогню. Приблизно такі сили СРСР задіяв під час війни в Афганістані.

Також українські сили протягом 17 липня знищили в районі Бахмута понад 80 російських окупантів, добові втрати ворога близькі до піку «поганих» днів ПВК «Вагнер», коли найманці зазнавали аналогічних поразок в особовому складі.