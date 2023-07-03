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Короткочасні дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 3 липня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Короткочасні дощі накриють більшість областей: прогноз погоди на 3 липня
Температура вдень становитиме 25-30°
фото: Pixabay

У південно-східних та північно-західних регіонах буде сухо

У понеділок 3 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Більшість областей накриють дощі та грози. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозами синоптиків, в Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, підуть короткочасні дощі, місцями очікуються грози.

Вітер подме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Водночас на півдні та сході країни напрямок буде південно-західний.

Температура вночі становитиме 14-19°, вдень – 25-30°. У Карпатах вночі очікується 9-14°, а вдень сягне 18-23°.

Прогноз погоди на 3 липня
Прогноз погоди на 3 липня
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також прогнозується мінлива хмарність.

Місцями піде короткочасний дощ, а подекуди очікується гроза.

Вітер пануватиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура на Київщині вночі становитиме 14-19°, а вдень сягне 25-30°. У столиці вночі стовпчики термометра покажуть 17-19°, вдень – 26-28°.

Теги: прогноз погоди дощ гроза

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