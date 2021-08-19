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    Смерть українського воїна, мовний скандал. Новини 19 серпня за хвилину

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    41-річний львів'янин загинув від кулі снайпера на Донбасі - Смерть українського воїна, мовний скандал. Новини 19 серпня за хвилину
    41-річний львів'янин загинув від кулі снайпера на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    «Главком» зібрав головні новини за 19 серпня

    У районі проведення Операції Об’єднаних сил унаслідок снайперського вогню загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Василь Островський.

    В Україні протягом 18 серпня зафіксовано 1 560 хворих на коронавірус. Експерт б’є на сполох: на заході та сході України – два потужні осередки коронавірусу. У п’ятірці лідерів за кількістю хворих Київ, Одеська, Харківська, Тернопільська та Чернівецька області.

    Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо захисту кордону з таємними дорученнями уряду.

    Стало відомо, хто приїде на Кримську платформу: повний список делегатів від 44 країн.

    У зв’язку з відзначенням у Києві Дня Державного прапора України та 30-річчя Незалежності України 23-24 серпня заплановані зміни у роботі столичного метрополітену.

    Ковід-сертифікати у застосунку «Дія» успішно пройшли технічне оцінювання з боку Євросоюзу, проте кожна країна ЄС сама визначатиме, чи визнавати їх.

    Стало відомо, хто з українських політиків найбільше зробив для державності. Соціологи оприлюднили результати опитування.

    Бронзовий призер Олімпіади в Афінах Дмитро Грачов назвав українську мову «псячою». Спортсмен отримав від держави квартиру і тренує дітей.

    Телеканал «Наш», який регулярно використовує в ефірі російську пропаганду, можуть позбавити ліцензії.

    Красу станції метро «Золоті ворота» показали з дрона. Станція оздоблена унікальними мозаїками, жодна з яких не повторюється.

    Експерти прогнозують здорожчання яєць на українських ринках і в магазинах: чого чекати споживачу.

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    Теги: Крим телебачення соцопитування метро РНБО День Незалежності українська мова Операція Об’єднаних сил коронавірус
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    Смерть українського воїна, мовний скандал. Новини 19 серпня за хвилину