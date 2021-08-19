Експерти прогнозують зростання цін на яйця: що очікує споживачів

Виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року

Загалом за рік вартість продукту збільшилася на третину

Експерти прогнозують здорожчання яєць на українських ринках і в магазинах. Про це розповіли у «Сніданку з 1+1».

Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу прогнозують, що яйця будуть дорожчати до новорічних свят. За словами експертів, основа причина зростання вартості – це зменшення виробництва. За даними Держстату, в цьому році воно скоротилося на 15%.

Зараз у магазинах десяток яєць коштує близько 30 гривень. Загалом за рік вартість продукту збільшилася на третину.

Нагадаємо, виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і, таким чином, скорочення обсягів їх виробництва в липні відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи з березня 2020 року.

Раніше аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Світлана Литвин спрогнозувала, що вже в серпні в Україні можуть значно подорожчати яйця – ціна за десяток може досягти 40 грн.

Серед причин – подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютної виручки.

Нагадаємо, станом на 6 серпня середня ціна виробників яєць становить 18,89 грн (з ПДВ) за 10 штук. Це на 17% більше, ніж торік.

До слова, в Україні продовжує різко скорочуватися виробництво молока. Наразі молочний ринок активно почав використовувати сухі суміші. У такий спосіб підприємства викручуються в умовах дефіциту сировини. Виробники молока запевняють, що сухе молоко не позначається на якості кінцевого продукту.