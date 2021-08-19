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    Економіка та фінанси

    Експерти прогнозують зростання цін на яйця: що очікує споживачів

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    Виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - Експерти прогнозують зростання цін на яйця: що очікує споживачів
    Виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року
    Фото з відкритих джерел

    Загалом за рік вартість продукту збільшилася на третину

    Експерти прогнозують здорожчання яєць на українських ринках і в магазинах. Про це розповіли у «Сніданку з 1+1».

    Аналітики Українського клубу аграрного бізнесу прогнозують, що яйця будуть дорожчати до новорічних свят. За словами експертів, основа причина зростання вартості – це зменшення виробництва. За даними Держстату, в цьому році воно скоротилося на 15%.

    Зараз у магазинах десяток яєць коштує близько 30 гривень. Загалом за рік вартість продукту збільшилася на третину.

    Нагадаємо, виробництво яєць в Україні в січні-липні 2021 року скоротилося на 14,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і, таким чином, скорочення обсягів їх виробництва в липні відбувалося 17 місяців поспіль, починаючи з березня 2020 року.

    Раніше аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Світлана Литвин спрогнозувала, що вже в серпні в Україні можуть значно подорожчати яйця – ціна за десяток може досягти 40 грн.

    Серед причин – подорожчання кормових культур і скорочення підприємствами експорту яєць і, відповідно, валютної виручки.

    Нагадаємо, станом на 6 серпня середня ціна виробників яєць становить 18,89 грн (з ПДВ) за 10 штук. Це на 17% більше, ніж торік.

    До слова, в Україні продовжує різко скорочуватися виробництво молока. Наразі молочний ринок активно почав використовувати сухі суміші. У такий спосіб підприємства викручуються в умовах дефіциту сировини. Виробники молока запевняють, що сухе молоко не позначається на якості кінцевого продукту.

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    Теги: ринок продукти ціни ПДВ
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    Експерти прогнозують зростання цін на яйця: що очікує споживачів