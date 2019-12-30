Адвокати підозрюваної у вбивстві Шеремета Дугарь заявили про фальсифікацію експертизи



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13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт

Захисники планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів та незаконне утримання особи під домашнім арештом

Адвокати підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь, яка, за даними слідства, нібито здійснювала стеження за журналістом та фотографувала відеокамери поблизу місця його проживання, заявили про фальсифікацію доказів слідства.

Про це адвокати сказали під час брифінгу, передає hromadske.

Захисники зазначили про декілька моментів:

наявність у підозрюваної татуювання;

незнайомстві з іншими фігурантами справи у 2016 році;

перебування Яни у військовій частині в липні 2016 і надання медичної допомоги пораненим, що нібито унеможливлює її перебування у Києві 16 та 18 липня 2016 року;

зразок відео, який слідство відібрало для експертизи датований 11 липнем 2019 року, за словами захисників, у цей час Яна була за кордоном

Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.

На питання чи могла Яна демаркувати татуювання, адвокати заявили, що мають інші алібі, які підтверджують, що на відео не Яна Дугарь і там взагалі «випадкова людина».

Також захисники зазначили, що мають докази і свідків тому, що 16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь перебувала у військовій частині 66 у Донецькій області. Загалом вона перебувала на службі з 3 червня по 26 вересня, запевняють адвокати.

Також захисники зазначили, що планують подавати заяву про злочин щодо фальсифікації доказів та незаконне утримання особи під домашнім арештом.

Також адвокати заявили, що слідство не зверталися до військової частини, щоб з'ясувати де перебувала Яна Дугарь 16, 18 липня та чи покидала частину. За їхніми словами, покинути частину не так просто.

«16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь була у військовій частині, ми маємо докази цього. Вона не покидала її і це не так просто зробити. Водночас, слідство не намагалося це з'ясувати» — адвокат Яни Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/VlS9OgOuIJ — hromadske (@HromadskeUA) 30 грудня 2019 р.

«У місті Курахово тоді були бої, було дуже багато поранених. В нас точно є докази того, що Яна перебувала в цей час у своїй військовій частині, а в слідства точно немає документів, що вона цю частину залишала», — сказав адвокат Микола Ореховський.

Також адвокати запевнили, що Яна познайомилася з іншими фігурантами справи Інною Грищенко «Пумою» та Юлією Кузьменко лише в цьому році, а з Андрієм Антоненком не була знайома взагалі.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.