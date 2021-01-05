Про справу Шеремета та імпічмент президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу МВС, на якому назвали імена підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Київ, 12 грудня 2019 року

Трамп ледь не пішов у відставку через те, що непублічно лише натякав Зеленському на «причетність» свого політичного конкурента до корупції

Якби ми мали бодай трохи відповідальнішу владу, вже б в Україні почалася б процедура імпічменту президента Зеленського.

Адже це він особисто на прес-конференції грубо втрутився діяльність судової влади і ще до рішення суду публічну підтримав сторону обвинувачення, яке стверджувала, що саме Дугарь, Антоненко та Кузьменко організували вбивство Шеремета.

У справжніх демократіях інші президенти стикалися з імпічментом і через менш значимі приводи. Для прикладу той же Трамп ледь не пішов у відставку через те, що в особистій розмові непублічно лише натякав Зеленському на «причетність» свого політичного конкурента до корупції.

Однак, зрозуміло, що при цій владі імпічменту поки не буде. Натомість, буде черговий пошук «винуватих», після якого виборцям Зеленського покажуть короткометражку – «Он не віноват, єго подставілі».

Джерело: блог Сергія Тарана

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