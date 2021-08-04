Захист Чауса просить про відвід судді

Журналісти спостерігають за засіданням із сусідньої зал для трансляцій

Якщо відвід судді буде схвалено, судове засідання буде перенесено

Адвокати колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса скористалися правом на відвід судді. Про це повідомила журналістам спікерка Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис.

Якщо відвід судді буде схвалено, судове засідання буде перенесено.

«Сторона захисту скористалися правом на відвід (судді – ред.). Якщо буде попередній суддя, засідання буде продовжено. Якщо буде інший суддя, то він буде сам вибирати дату (нового засідання, – ред.)», – заявила вона.

Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд почав розглядати обрання запобіжного заходу Чаусу. До зали засідання журналістів не пустили.

Раніше адвокат заявив, що до Чауса застосовувалися тортури.

Нагадаємо, екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус має два статуси – підозрюваного у справі, яку розслідує НАБУ щодо ймовірного хабаря, і потерпілого у справі щодо його викрадення, яку розслідує СБУ.

У серпні 2016 року Чауса затримали при отриманні хабаря в $150 тис. Заарештувати його не змогли, оскільки Верховна Рада не дала на це дозвіл. Потім Чаус зник.

У квітні його викрали в Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію в Україну.

30 липня в одному із сіл на півдні Вінницької області знайшли Миколу Чауса. Його привезли до Києва сили СБУ, де у них намагалися відбити екссуддю детективи НАБУ.

А 3 серпня Чауса затримали детективи НАБУ.

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