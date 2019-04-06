У Венесуелі заарештували двох опозиційних депутатів
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Двоє депутатів були заарештовані поліцією під час акцій протесту в Каракасі у суботу
Під час акції протесту у венесуельській столиці Каракасі заарештували двох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели.
Про це повідомляється на сторінці парламенту Венесуели у Twitter.
Як повідомили представники венесуельської опозиції, двоє депутатів були заарештовані поліцією під час акцій протесту в Каракасі у суботу, 6 квітня.
«Ми засуджуємо арешт депутатів Нори Брачо та Ренсо Прієти і вимагаємо від Національної гвардії зупинити репресії в штаті Сулія», - йдеться в заяві опозиції.
Зазначається, що арешт депутатів порушує «їх парламентський імунітет та право на мирний протест, які закріплені в статтях 53 та 200 конституції країни».
Нагадаємо, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.
Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.
За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.
Джерело: РБК-Україна