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    У світі

    У Венесуелі заарештували двох опозиційних депутатів

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    У Венесуелі тривають протести, архівне фото - У Венесуелі заарештували двох опозиційних депутатів
    У Венесуелі тривають протести, архівне фото

    Двоє депутатів були заарештовані поліцією під час акцій протесту в Каракасі у суботу

    Під час акції протесту у венесуельській столиці Каракасі заарештували двох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели.

    Про це повідомляється на сторінці парламенту Венесуели у Twitter.

    Як повідомили представники венесуельської опозиції, двоє депутатів були заарештовані поліцією під час акцій протесту в Каракасі у суботу, 6 квітня.

    «Ми засуджуємо арешт депутатів Нори Брачо та Ренсо Прієти і вимагаємо від Національної гвардії зупинити репресії в штаті Сулія», - йдеться в заяві опозиції.

    Зазначається, що арешт депутатів порушує «їх парламентський імунітет та право на мирний протест, які закріплені в статтях 53 та 200 конституції країни».

    Нагадаємо, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

    Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

    За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

    Джерело: РБК-Україна

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