У Венесуелі заарештували двох опозиційних депутатів



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У Венесуелі тривають протести, архівне фото

Двоє депутатів були заарештовані поліцією під час акцій протесту в Каракасі у суботу

Під час акції протесту у венесуельській столиці Каракасі заарештували двох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели.

Про це повідомляється на сторінці парламенту Венесуели у Twitter.

Як повідомили представники венесуельської опозиції, двоє депутатів були заарештовані поліцією під час акцій протесту в Каракасі у суботу, 6 квітня.

«Ми засуджуємо арешт депутатів Нори Брачо та Ренсо Прієти і вимагаємо від Національної гвардії зупинити репресії в штаті Сулія», - йдеться в заяві опозиції.

Зазначається, що арешт депутатів порушує «їх парламентський імунітет та право на мирний протест, які закріплені в статтях 53 та 200 конституції країни».

Нагадаємо, у квітні законодавчі збори Венесуели позбавили депутатської недоторканності тимчасового президента Хуана Гуайдо.

Раніше верховний суд Венесуели заборонив Гуайдо залишати країну без дозволу і визнав його винним у неповазі до влади.

За рішенням Верховного суду також були заблоковані рахунки Гуайдо на венесуельській території.

Джерело: РБК-Україна