Треті країни повинні надати Україні авіацію, ППО та інші типи озброєнь – експерт з США

Територіальна оборона повинна стати потужною, їм треба володіти чимось серйознішим, ніж рушницями – Філіп Карбер

У ході повномасштабного російського вторгнення вирішення питання озброєння України повинно здійснюватися через надання радянських типів авіаційних систем та систем протиповітряної оборони третіми країнами, які в подальшому будуть замінені на нові зразки зі Сполучених Штатів.

Про це в коментарі для Guildhall заявив доктор політичних наук, президент американського фонду «Потомак» (The Potomac Foundation) Філіп Карбер.

«Є два аспекти (стосовно постачання зброї – ред.). Я вважаю, що перш за все українській армії потрібно отримати авіацію. Наприклад, якби ви знайшли у сусідніх країнах для мене літак, я би хоч до трактора його причепив, але привіз би до України. Я вважаю, що це зараз вам важливо. Те ж саме стосується протиракетної зброї, якої нема на території Сполучених Штатів, але ви можете її отримати знову ж таки з сусідніх країн. Це те, що потрібно зробити у найкоротші терміни. Так, можливо, це влетить вам у копійку, але що маємо, то маємо. Це дійсно також є пріоритетом, як на мене», – сказав він.

«Другий аспект стосується якраз більшої частини України, яка наразі не окупована і на ній не ведуться бойові дії. Саме на цих територіях ви повинні зміцнити сили територіальної оборони. Це стосується як великих міст, так і маленьких придорожніх сіл – всюди потрібно розмістити зброю та боєприпаси. В ідеалі навіть отримати для ТРО протитанкове озброєння. Я докладу всіх зусиль, щоб прискорити отримання цієї допомоги. Територіальна оборона повинна стати потужною, їм треба володіти чимось серйознішим, ніж просто рушницями», – сказав доктор Карбер.

«Протягом останніх трьох років я лобіював надання американських літаків F-15 для України. Це хороший літак з точки зору бойової одиниці, він добре працює і в повітрі, і на землі, але для того, щоб навчитись ним управляти, потрібні роки. У поточній ситуації МіГ-29 добре підходить для протиповітряної оборони, а для атаки літаків, якщо вдасться отримати, підійде СУ-25. Крім того, є також країни, що мають ударні вертольоти MI-24. Ви повинні ініціювати діалог між цими країнами та Сполученими Штатами, оскільки останні мають більше аналогічних вертольотів Apache, ніж пілотів, які вміють ними керувати, і при цьому ці вертольоти стоять у них в резерві. В результаті ми надамо їм літаками наші американські ударні вертольоти, а вони у свою чергу віддадуть вам свої власні (MІ-24 – ред.). Така ж ситуація з нашими Black Hawk (ударні вертольоти – ред.) і аналогічними їм МІ-8», – наголосив президент фонду «Потомак».

«Те ж саме стосується систем протиповітряної оборони. Вам потрібні саме радянські зразки ППО, які наразі є в багатьох країн світу. З C-300 складніше, оскільки замінити їх чимось більш проблематично. Наші Patriot (система протиракетної оборони – ред.) мало того, що досить повільні і дорогі, так їх навіть для нашої армії недостатньо, не кажучи вже про надання союзникам. Союзники не захочуть відмовлятися від своїх Patriot, а інші країни – від С-300, тому що їх дійсно важко чимось замінити. Але є ще дещо, це «попередники» C-300, які слугують як ППО – SA-6 (ЗРК «Куб»), SA-10S, SA-11C (протиповітряні ракетні комплекси – ред.). Для сил територіальної оборони потрібні ручні протитанкові гранатомети та шведські гранатомети Carl Gustaf, яких, до прикладу, у країнах Прибалтики є тисячі. Що стосується РПГ, то це РПГ-7 будь-якої останньої моделі. Отримайте стільки, скільки буде можливо, і передайте в сили ТРО», – заявив Філіп Карбер.

Раніше ряд депутатів Європейського парламенту заявив, що в контексті відмови країн НАТО від запровадження безпольотної зони над Україною пріоритетом роботи країн Заходу повинно стати зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України.