США відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna

Вакцина Moderna з США з'явиться в Україні на цих вихідних

США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу Moderna. Це підтвердив представник Білого дому. Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю, 16 липня, США відправили 2 мільйони доз вакцини Moderna від коронавірусу в Україну через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX. Ця поставка вакцин від коронавірусу є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами вакцини США з іншими країнами світу через COVAX або безпосередньо.

Також чиновник повідомив, що ще 3,5 мільйона доз вакцини Moderna США на вихідних відправить в Бангладеш і вони там з'являться вже в понеділок.

«Наукові групи та юридичні та регулюючі органи обох країн працювали разом, щоб забезпечити швидку доставку безпечних та ефективних партій вакцини», – сказав чиновник Білого дому.

Нагадаємо, що вакцина Moderna з США з'явиться в Україні на цих вихідних.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.