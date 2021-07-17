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    США відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna

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    США відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna - США відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna
    США відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna
    Фото з відкритих джерел

    Вакцина Moderna з США з'явиться в Україні на цих вихідних

    США відправили в Україну 2 мільйони доз вакцини від коронавірусу Moderna. Це підтвердив представник Білого дому. Про це повідомляє Reuters.

    У п'ятницю, 16 липня, США відправили 2 мільйони доз вакцини Moderna від коронавірусу в Україну через міжнародну програму обміну вакцинами COVAX. Ця поставка вакцин від коронавірусу є частиною обіцянки президента Джо Байдена поділитися дозами вакцини США з іншими країнами світу через COVAX або безпосередньо.

    Також чиновник повідомив, що ще 3,5 мільйона доз вакцини Moderna США на вихідних відправить в Бангладеш і вони там з'являться вже в понеділок.

    «Наукові групи та юридичні та регулюючі органи обох країн працювали разом, щоб забезпечити швидку доставку безпечних та ефективних партій вакцини», – сказав чиновник Білого дому.

    Нагадаємо, що вакцина Moderna з США з'явиться в Україні на цих вихідних.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: США чиновник щеплення вакцинація
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    США відправили в Україну 2 млн доз вакцини Moderna