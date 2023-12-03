Аналітики ISW розповіли, як погодні умови впливають на бойові дії

Сильний вітер не дозволив російським військам використати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів

Погіршення погодних умов уповільнює темп бойових дій на фронті, але не зупиняє їх повністю. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За даними ЗСУ, незважаючи на сніг та вітер, російські війська активно використовують авіацію на Бахмутському напрямку. Крім того, погода суттєво не впливає на вогонь російської артилерії.

Водночас російські джерела зазначають, що сильний вітер біля Бахмута та в Запорізькій області не дозволив російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів.

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Крім того, бруд ускладнює просування піхоти та колісної техніки. Росіяни скаржаться, що можуть пересуватися лише на дефіцитних гусеничних машинах, коли українські сили продовжують вести по них інтенсивний артилерійський вогонь попри на погані погодні умови.

Раніше повідомлялося, що українські та російські війська продовжують бойові дії на сході та півдні України, але на заваді почала ставати дощова погода, яка уповільнює темпи бойових дій.

До слова, військовий аналітик спрогнозував, що буде на фронті взимку.