Стало відомо, коли людям можна повертатися до звільненої Бучі

Востаннє мешканці міста могли користуватися газом, світлом та інтернетом 30 днів тому

Міська влада Бучі розраховує протягом трьох тижнів за підтримки обласних структур відновити критичну інфраструктуру, яку зруйнували рашисти. Мова про подачу води і газу в оселі мешканців, наголосив в інтерв’ю «Главкому» мер Бучі Анатолій Федорук.

«Разом з тим про відновлення подачі електроенергії взагалі не говоримо, оскільки для цього необхідно великі капіталовкладення. Тому що всі підстанції, які живили Бучу, зруйновано окупантом. Наразі містом придбало понад 30 дизель-генераторів, щоб тимчасово забезпечити живлення територіальної громади», – сказав Федорук.

Крім того, влада закупила 1200 балонів газу, газових плит для потреб населення громади. Востаннє мешканці Бучі могли користуватися газом, світлом та інтернетом 30 днів тому.

Окремо мер закликав евакуйованих мешканців протягом двох тижнів не повертатися до Бучі.

Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.