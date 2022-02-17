Визнання «Л/ДНР». Грузинський експерт провів аналогії з Абхазією і Північною Осетією

Гія Нодія: навіть якщо Путін підтримає визнання, йому треба якось продати цей епізод як успіх для електорату

«Для росіян визнання псевдореспублік стане свідченням, що таким чином Путін покарав Україну»

Політолог, директор Кавказького інституту миру, демократії та розвитку, професор Державного університету Іллі Гія Нодія у статті «Главкому» висловив думку, що «можлива легітимізація «Л/ДНР» стане «для росіян свідченням, що таким чином Путін покарав Україну».

«Поки що ми не знаємо, чи Путін підтримає рішення Думи. Наразі він прораховує це, але виключити цього не можна», – прогнозує Нодія.

За його словами, «оскільки Україна практично не контролювала ці окремі райони Луганської та Донецької області, тому фактично ситуація не поміняється. Але Путіну треба якось продати цей епізод як успіх для свого електорату. І, можливо, це буде аргументом, що вся ця ескалація на кордонах з Україною була недаремною».

Гія Нодія проводить аналогії з визнанням Абхазії і Південної Осетії, які не контролювалися грузинською владою.

Однак зазначає, що прямих наслідків за легітимізацію «Л/ДНР» може не бути: «Не думаю, до Україна оголосить війну Росії через це. Можливо будуть якісь додаткові санкції, але не такі серйозні, щоб це було вбивчо для Росії».

Нагадаємо, 15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ.

Як вже відомо, президент РФ Володимир Путін отримав звернення Держдуми про визнання «Л/ДНР». Однак, в Кремлі вважають, що це не корелюється з Мінськими угодами.

До слова, Сполучені Штати вважають, що реалізація ідеї визнання Росією «незалежності» об’єднань бойовиків «Л/ДНР» буде рівносильною відмові Москви від своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.