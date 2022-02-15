Визнання Росією «ЛДНР»: представник ЄС спрогнозував нові територіальні претензії до України

Після звернення Російської Держдуми до Путіна, останнє слово у питанні визнання ОРДЛО залишається за лідером РФ

Матті Маасікас попередив, що у раз визнання Росією окупаційних адміністрацій ОРДЛО, для України з'явиться новий фактор небезпеки

У разі визнання Російською Федерацією так званих «ЛНР» та «ДНР», у російської сторони з’являться нові територіальні претензії до України. Такою думкою поділився у Twitter голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

«У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України», – наголосив посадовець.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 15, 2022

Варто зазначити, що окупаційні адміністрації так званих ЛНР та ДНР вважають своєю територією всю Луганську та Донецьку область. Райони Луганщини та Донечини, підконтрольні українській владі окупанти зухвало називають «тимчасово окупованими». У разі гіпотетично можливого визнання Росією окупованих українських районів «незалежними державами» може постати питання їх «територіальної цілісності».

Нагадаємо, у вівторок 15 лютого Держдума звернулася до Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російської Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих «ЛНР» та «ДНР». Урядовець наголосив, що діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника. Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод щодо Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.

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