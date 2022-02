Визнання Росією «ЛДНР»: представник ЄС спрогнозував нові територіальні претензії до України

У разі визнання Російською Федерацією так званих «ЛНР» та «ДНР», у російської сторони з’являться нові територіальні претензії до України. Такою думкою поділився у Twitter голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

«У разі офіційного оформлення виникнуть додаткові територіальні претензії до України», – наголосив посадовець.

If formalised, would constitute additional territorial claims on Ukraine. https://t.co/RNOnNXq4xk