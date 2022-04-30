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    SpaceX запустила понад 50 Starlink

    Starlink нещодавно запрацював і в Україні - SpaceX запустила понад 50 Starlink
    Starlink нещодавно запрацював і в Україні
    фото: Jud McCranie/Wikimedia Commons

    Ще пів сотні супутників додалося в космосі

    Американська компанія SpaceX розгорнула 53 супутники Starlink. Про це повідомили у Тwitter компанії.

    «Підтверджено розгортання 53 супутників Starlink», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, нещодавно Starlink офіційно зареєстрував своє представництво в Україні.

    Американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні. Юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн».

    Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.

    Раніше SpaceX через магнітну бурю втратила 40 з 49 супутників Starlink.

    Теги: росія окупанти війна Україна SpaceX окупація #stoprussia Starlink
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    SpaceX запустила понад 50 Starlink