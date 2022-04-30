SpaceX запустила понад 50 Starlink

Starlink нещодавно запрацював і в Україні

Ще пів сотні супутників додалося в космосі

Американська компанія SpaceX розгорнула 53 супутники Starlink. Про це повідомили у Тwitter компанії.

«Підтверджено розгортання 53 супутників Starlink», – йдеться в повідомленні.

Deployment of 53 Starlink satellites confirmed — SpaceX (@SpaceX) April 29, 2022

Нагадаємо, нещодавно Starlink офіційно зареєстрував своє представництво в Україні.

Американська компанія SpaceX офіційно зареєструвала представництво проєкту Starlink в Україні. Юридична особа зареєстрована під назвою «Старлінк Юкрейн».

Зазначимо, в умовах повномасштабного російського вторгнення засновник SpaceX Ілон Маск відгукнувся на прохання української влади, в результаті чого Україна отримала сотні комплектів для підключення до супутникового інтернету Starlink. Це допомогло забезпечити стабільним зв'язком об'єкти критичної інфраструктури.

Раніше SpaceX через магнітну бурю втратила 40 з 49 супутників Starlink.