Стефанчук пояснив, які теми не виноситимуть на всеукраїнський референдум



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За словами Руслана Стефанчука, для України підходить п’ять основних напрямків народовладдя Фото: Главком

«Ми зараз проходимо близько 11 винятків, що не може бути предметом референдуму, – зазначив заступник голови Верховної Ради

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про основні напрямки народовладдя в Україні та анонсував запуск народних ініціатив.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми пішли від напрямку того, що референдум є єдиною формою народовладдя, що є абсолютно невірним. Ми проаналізували все, що є у світі, зібрали великий пакет матеріалів, які напрямки народовладдя існують у світі. Ми подивилися, що для України підходить п’ять основних напрямків. Разом з всеукраїнським рефередумом ми побачили, що потрібно віддати також увагу місцевим референдумам. Ми ставимо питання так званих народних ініціатив – як на законодавчому рівні, так і електронні петиції. Четвертим напрямком є так зване відкликання, це повинно стосуватися, як посадових осіб, так і рішень», - сказав Стефанчук.

«Про народне вето, законодавче вето. Що коли, чи Верховна Рада, чи місцева рада ухвалює рішення, яке не задовольняє народ України, то він має право, як і президент, накласти на нього вето», – пояснив заступник голови Верховної Ради.

Він додав, що референдум не може стосуватися тем бюджету, питань податків і питань амністії.

«Питання територіальної цілісності, суверенітету не повинні бути предметов всеукраїнського референдуму. Але ми зараз проходимо близько 11 винятків, що не може бути предметом референдуму, – зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, у понеділок президент Володимир Зеленський запевнив, що іноземці та іноземні компанії отримають змогу купувати українську землю лише за результатами всеукраїнського референдуму.

Також на думку нардепа Гончаренка, закон про землю потрібно винести на референдум, і тільки після цього, можна голосувати в Раді.

Зазначимо, що 11 листопада на акції протесту проти впровадження земельної реформи вийшли аграрії на головні магістралі країни у 17 локаціях 13 регіонів