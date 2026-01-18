Атака на українські міста, протести у Данії та Гренландії: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 18 січня 2026 року

Цієї ночі у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа, російський ударний безпілотник «Шахед» атакував Холодногірський район Харкова, російські терористичні війська атакували передмістя Сум керованими авіаційними бомбами, у Данії та Гренландії пройшли протести проти планів Трампа.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 січня:

Атака на Запорізький район

Цієї ночі у Запорізькому районі внаслідок ворожого удару сталася пожежа. Місто Вільнянськ повністю знеструмлене – без електропостачання залишилися понад 15 тис. абонентів громади.

Обстріл Харкова

У ніч проти 18 січня російський ударний безпілотник «Шахед» атакував Холодногірський район Харкова. За попередніми даними, БпЛА влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа.

Станом на 02:15 підтверджено загибель 20-річної дівчини. Ще одна жінка дістала поранення та отримує необхідну медичну допомогу. Крім того, 41-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Удар по Сумах

Цієї ночі російські терористичні війська атакували передмістя Сум керованими авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу постраждало четверо людей, серед них – дитина. Через російський обстріл пошкоджено 15 житлових будинків. За попередніми даними, у двох будинках зафіксовані ушкодження стін, в інших – вибиті вікна.

Рятувальники обстежили місце ворожого авіаційного удару. За попередньою інформацією, внаслідок удару травмовано три жінки та семирічну дитину.

Протести у Данії та Гренландії

У Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

У Копенгагені понад 20 тисяч протестувальників зібралися біля Ратуші та вирушили маршем до посольства США. У столиці Гренландії тисячі людей на чолі з прем’єр-міністром Єнс-Фредерік Нільсен пройшли маршем до консульства США.

Інші важливі новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників

Європарламент може заморозити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа

В Індонезії зник літак з чиновниками на борту