Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб
Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом, а вогонь вдалося загасити лише через годину
фото: Reuters

Причина пожежі наразі залишається невідомою, і місцева влада продовжує розслідування

У місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом, а вогонь вдалося загасити лише через годину.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, ще п'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у реанімації. Речниця Університетського клінічного центру Тузли Ерсія Ащеріч Муєдінович повідомила, що кілька пацієнтів отримали лікування від отруєння чадним газом.

Пожежа в будинку для людей похилого віку в Боснії забрала життя щонайменше 10 осіб
Пожежа в будинку для людей похилого віку в Боснії забрала життя щонайменше 10 осіб
фото: Reuters

Троє постраждалих знаходяться в клініці внутрішньої медицини, двоє з них – у відділенні інтенсивної терапії.

Причина пожежі наразі залишається невідомою, і місцева влада продовжує розслідування.

До слова, троє людей загинули під час пожежі у пансіонаті для людей похилого віку на Одещині. Подія сталася в селі Малігонове Березівського району.

Читайте також:

Теги: пожежа отруєння розслідування Боснія і Герцеговина пенсіонери смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Причина загорання з’ясовується
У центрі Львова згорів трамвай (фото, відео)
3 листопада, 15:10
У результаті аварії водій мотоцикла помер на місці події
На Київщині мотоцикл Kawasaki зіткнувся з автомобілем. Загинули двоє людей
3 листопада, 11:22
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині, виникла пожежа на підприємстві
Окупанти атакували Чугуїв на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві
28 жовтня, 22:42
В Аргентині 66-річний кандидат у депутати Ернан Даміані помер під час участі в прямому ефірі політичних дебатів
В Аргентині під час дебатів у прямому ефірі помер кандидат у депутати
19 жовтня, 03:15
Поліцейські провели обшуки у всіх фігурантів справи
На Київщині затримано шахраїв, які ошукали інтернет-магазин косметики на 700 тис. грн
15 жовтня, 09:42
Вогонь охопив господарську будівлю з сушаркою та складське приміщення
У готелі в центрі Чернівців сталася пожежа
10 жовтня, 16:41
Борис Фуксман помер на 79-му році життя
Помер співзасновник телеканалу «1+1» Борис Фуксман
9 жовтня, 22:40
У скоєному підозрюють китайських хакерів
Безпрецедентна атака: хакери зламали технологічних та юридичних гігантів США
8 жовтня, 13:10
За даними поліції, чоловікові стало зле і він впав на території медзакладу
На території Бориспільської лікарні помер чоловік, який приїхав проходити ВЛК
7 жовтня, 16:30

Соціум

Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб
США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
США нададуть $24 млн екстреної допомоги країнам, постраждалим від урагану «Мелісса»
У США розбився вантажний літак
У США розбився вантажний літак
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей
Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua