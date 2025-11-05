Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб

Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом, а вогонь вдалося загасити лише через годину

Причина пожежі наразі залишається невідомою, і місцева влада продовжує розслідування

У місті Тузла, Боснія і Герцеговина, сталася трагедія: в будинку для людей похилого віку спалахнула пожежа, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом, а вогонь вдалося загасити лише через годину.

Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, ще п'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у реанімації. Речниця Університетського клінічного центру Тузли Ерсія Ащеріч Муєдінович повідомила, що кілька пацієнтів отримали лікування від отруєння чадним газом.

Пожежа в будинку для людей похилого віку в Боснії забрала життя щонайменше 10 осіб фото: Reuters

Троє постраждалих знаходяться в клініці внутрішньої медицини, двоє з них – у відділенні інтенсивної терапії.

Причина пожежі наразі залишається невідомою, і місцева влада продовжує розслідування.

До слова, троє людей загинули під час пожежі у пансіонаті для людей похилого віку на Одещині. Подія сталася в селі Малігонове Березівського району.