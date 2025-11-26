Головна Світ Політика
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Боснія відмовила у посадці літаку з Сійярто на борту
Угорські чиновники тривалий час відкрито підтримували проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка
фото: AP

Очільник Міноборони відмовив у дозволі на посадку військовому літаку з міністром закордонних справ Угорщини

Військовому літаку з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто не дозволили приземлитися в Боснійській Сербській Республіці 26 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Боснії та Герцеговини Зукана Хелеза.

Чиновник зазначив, що Угорщина не надала пояснень, чому Сійярто перебував на борту літака, який планував приземлитися в Баня-Луці. «Я відмовився давати згоду на посадку угорського військового літака в аеропорту Баня-Лука, який мав супроводжувати міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто», – написав він.

Причина відмови полягала в тому, що Сійярто і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито підтримали проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка. «Як міністр оборони, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси країни. Саме тому я вирішив не схвалювати цей політ доти, доки не буде забезпечено повну прозорість і повагу до нашої держави», – додав Хелез.

Нагадаємо, парламент Республіки Сербської, який входить до складу Боснії і Герцеговини, призначив тимчасову президентку, офіційно визнавши відставку свого попереднього лідера, проросійського націоналіста Мілорада Додіка, якого раніше суд відсторонив від політичної діяльності.

18 жовтня парламент країни призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою. Трішич Бабич, яка вважається близькою соратницею Додіка, обійматиме цю посаду протягом одного місяця. Це рішення стало першим офіційним визнанням того, що Мілорад Додік залишає свою посаду. Нові президентські вибори в Республіці Сербській призначені на 23 листопада.

Після призначення тимчасової очільниці, парламент Республіки Сербської також скасував низку сепаратистських законів, які були ухвалені за останній рік. Ці кроки відбулися після того, як Додіку висунули звинувачення у невиконанні рішень міжнародного представника та конституційного суду.

Мілорад Додік, відомий своєю проросійською позицією та виступами за вихід РС зі складу Боснії і Герцеговини, раніше відмовлявся йти у відставку і продовжував виконувати обов’язки президента. Наразі він оскаржує рішення суду в конституційному суді.

Теги: Сійярто Боснія і Герцеговина літак

