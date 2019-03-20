  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Нідерландах арештували другого підозрюваного у смертельній стрілянині в трамваї

    • Розсилка
    Нідерландська поліція - У Нідерландах арештували другого підозрюваного у смертельній стрілянині в трамваї
    Нідерландська поліція
    Фото: АР

    Роль затриманого «визначається у подальшому розслідуванні»

    У Нідерландах заарештували ще одного чоловіка за підозрою в участі у стрілянині в Утрехті.

    Поліція повідомила пізно ввечері у вівторок, 19 березня, що 40-річний чоловік був заарештований в другій половині дня важко озброєними офіцерами в Утрехті, пише The Associated Press.

    Зазначається, що чоловік «підозрюється в причетності до стрілянини. Його роль визначається у подальшому розслідуванні».

    Поліція повідомляє, що двоє інших чоловіків, заарештованих після стрілянини у понеділок, були звільнені і більше не вважаються підозрюваними.

    Головний підозрюваний, 37-річний Гокмен Таніс, залишається під вартою.

    Напередодні прокуратура Нідерландів заявила, що утрехтський стрілок - терорист.

    Нагадаємо, вранці 18 березня чолвоік відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення.

    Зловмисник дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього він утік.

    У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози.

    Співробітники поліції Німеччини заявили, що посилили контроль на кордоні через стрілянину в Утрехті.

    Читайте також
    громадський транспорт Нідерланди вбивство арешт напад розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ