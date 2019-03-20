У Нідерландах арештували другого підозрюваного у смертельній стрілянині в трамваї



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Нідерландська поліція Фото: АР

Роль затриманого «визначається у подальшому розслідуванні»

У Нідерландах заарештували ще одного чоловіка за підозрою в участі у стрілянині в Утрехті.

Поліція повідомила пізно ввечері у вівторок, 19 березня, що 40-річний чоловік був заарештований в другій половині дня важко озброєними офіцерами в Утрехті, пише The Associated Press.

Зазначається, що чоловік «підозрюється в причетності до стрілянини. Його роль визначається у подальшому розслідуванні».

Поліція повідомляє, що двоє інших чоловіків, заарештованих після стрілянини у понеділок, були звільнені і більше не вважаються підозрюваними.

Головний підозрюваний, 37-річний Гокмен Таніс, залишається під вартою.

Напередодні прокуратура Нідерландів заявила, що утрехтський стрілок - терорист.

Нагадаємо, вранці 18 березня чолвоік відкрив стрілянину в центрі нідерландського міста Утрехта. За останніми даними, в результаті інциденту загинуло троє людей, ще дев'ять отримали поранення.

Зловмисник дістав зброю в міському трамваї Утрехта і розстріляв кількох людей, після цього він утік.

У зв’язку зі стріляниною у місті підвищили до максимального рівень терористичної загрози.

Співробітники поліції Німеччини заявили, що посилили контроль на кордоні через стрілянину в Утрехті.