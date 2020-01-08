Суд дозволив ДБР доступ до особистого листування волонтера Звіробій в її телефонах



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Марусю Звіробій підозрюють у причетності до погроз вбивством щодо президента Володимира Зеленського

Печерський райсуд дав Держбюро розслідувань право копіювати всю необхідну слідству інформацію

Печерський районний суд Києва дав дозвіл Державному бюро розслідувань доступ до особистого листування волонтера Марусі Звіробій в її телефонах у справі про можливу погрозу вбивством щодо президента Володимира Зеленського. Про це сказано в судових матеріалах.

У грудні суд прийняв рішення, яким він дозволив слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань доступ до даних з мобільних телефонів Звіробій, у тому числі особистого листування і записів особистого характеру, які зберігаються на трьох телефонах Samsung, які були вилучені під час обшуку 28 листопада 2019 року.

Суд дав ДБР право також копіювати всю необхідну слідству інформацію.

Як повідомлялось, Генеральна прокуратура повернула Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру депутату Верховної Ради Софії Федині («Європейська солідарність») і волонтеру Марусі Звіробій у кримінальному провадженні за фактом можливих погроз на адресу президента Володимира Зеленського для усунення недоліків.

Як відомо, 2 грудня Звіробій приходила на допит до Державного бюро розслідування у справі, порушеній за фактом так званих погроз президенту Володимиру Зеленському.

Як повідомлялось, 1 листопада Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу Зеленського.

Раніше повідомлялося, що детективи Державного бюро розслідувань вранці 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.

Раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.