Суд дозволив зняти з Гладковського електронний браслет



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Олег Гладковський 21 жовтня вийшов із СІЗО після внесення за нього застави 10,6 млн гривень

Інші обов'язки Олега Гладковського продовжили

Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього чиновника РНБО Олега Гладковського. Про це розповів його адвокат Руслан Волинець.

За словами адвоката, терміни досудового розслідування справи Гладковського продовжені до травня 2020 року.

«Сьогодні суд задовольнив наше прохання і скасував зобов'язання носити електронний браслет для Гладковського», - зазначив Волинець.

Він також підкреслив, що інші зобов'язання - заборона на виїзд за межі Київської області без дозволу слідства - за клопотанням прокуратури продовжили до 20 лютого 2020 року.

За словами захисника, за час розслідування Гладковський був допитаний лише один раз.

Як відомо, у Вищому антикорупційному суді України 28 жовтня розпочалося судове засідання за позовом НАБУ з вимогою притягнути колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського до відповідальності за неприбуття на виклик детективів 19 липня.

Як повідомлялось, сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він його змінив на Гладковський.