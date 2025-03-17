Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ: Politico назвало, за якої умови

Уповноважений президента України з питань санкційної політики припустив, що європейські країни можуть повернутися до закупівлі російських енергоносіїв

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це сприятиме встановленню безпеки та справедливості для Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Власюк зазначив, що повернення країн до економічної співпраці з Росією – лише питання часу, однак це має відбуватися за належних умов. За його словами, санкції, ембарго та обмеження на імпорт російських енергоресурсів спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити агресію та досягти тривалого миру, а не лише служити покаранням.

Уповноважений президента з питань санкційної політики наголосив, що поки що зарано говорити про конкретні умови скасування санкцій. Наразі Україна зосереджена на тому, щоб Росія спершу зробила значні кроки у цьому напрямку.

Видання зауважує, що санкції та втрата західних ринків призвели до багатомільярдних втрат для російської енергетичної галузі, яка фінансує військові витрати. Водночас Власюк припустив, що після завершення війни європейські країни можуть повернутися до закупівлі російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що 14 березня країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції. Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2,4 тис. фізичних і юридичних осіб через агресію Росії проти України.

Зауважимо, Угорщина погрожувала накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян.