Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ: Politico назвало, за якої умови

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ: Politico назвало, за якої умови
фото з відкритих джерел

Уповноважений президента України з питань санкційної політики припустив, що європейські країни можуть повернутися до закупівлі російських енергоносіїв

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути скасовані, якщо це сприятиме встановленню безпеки та справедливості для Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Власюк зазначив, що повернення країн до економічної співпраці з Росією – лише питання часу, однак це має відбуватися за належних умов. За його словами, санкції, ембарго та обмеження на імпорт російських енергоресурсів спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити агресію та досягти тривалого миру, а не лише служити покаранням.

Уповноважений президента з питань санкційної політики наголосив, що поки що зарано говорити про конкретні умови скасування санкцій. Наразі Україна зосереджена на тому, щоб Росія спершу зробила значні кроки у цьому напрямку.

Видання зауважує, що санкції та втрата західних ринків призвели до багатомільярдних втрат для російської енергетичної галузі, яка фінансує військові витрати. Водночас Власюк припустив, що після завершення війни європейські країни можуть повернутися до закупівлі російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що 14 березня країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції. Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ЄС схвалив санкції щодо майже 2,4 тис. фізичних і юридичних осіб через агресію Росії проти України.

Зауважимо, Угорщина погрожувала накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян.

Читайте також:

Теги: санкції росія Україна Європа війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом з 2022 року врятовано 74 дитини з ТОТ Запорізької області
Save Ukraine повернули двох підлітків з окупованої частини Запорізької області
15 березня, 15:00
Такі оголошення красувалися на дверях усіх закладів та установ України
Covid-19: п’ять років по тому. Усе було не так, як нам казали напочатку? Здоров'я
14 березня, 09:15
Затемнення розпочнеться близько 05:57 ранку 14 березня
Українці зможуть побачити місячне затемнення: дата і заборони у цей день
13 березня, 18:48
Українці в кілька кліків зможуть сплатити штраф за порушення військового обліку та оновити свої дані
Уряд спростить оплату штрафів за порушення військового обліку: деталі
11 березня, 17:51
Американська сторона з представниками Саудівської Аравії перед початком перемовин у лютому 2025 року
Чому США та Росія обирають Саудівську Аравію майданчиком для перемовин? Аналіз The Guardian
8 березня, 04:47
Окупанти атакували дронами Харківську область
Ворог завдав масованого удару по енергетичній інфраструктурі Харківщини
27 лютого, 22:46
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області РФ
За минулу добу на фронті відбулось майже сто боєзіткнень
26 лютого, 08:56
Ворожий удар спричинив серйозні руйнування у регіоні
Зросла кількість поранених внаслідок удару окупантів по селу на Харківщині
24 лютого, 14:17
У лютому до імпорту газу з Європи долучився і «Нафтогаз», незважаючи на заяви попереднього керівництва, що зима буде пройдена виключно за рахунок внутрішніх резервів
«Нафтогаз» продавав газ промисловим клієнтам за демпінговими цінами, спричинивши багатомільярдні збитки – експерти
18 лютого, 16:52

Економіка

Доходи українських банків за рік суттєво зросли: топ-10
Доходи українських банків за рік суттєво зросли: топ-10
Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ: Politico назвало, за якої умови
Україна відкрита до послаблення санкцій проти РФ: Politico назвало, за якої умови
Чинні прайс-кепи на електроенергію створюють значні перешкоди для імпорту електроенергії в Україну – депутатка
Чинні прайс-кепи на електроенергію створюють значні перешкоди для імпорту електроенергії в Україну – депутатка
Біткоїни замість сиру. Експерти пропонують змінити політику уряду США
Біткоїни замість сиру. Експерти пропонують змінити політику уряду США
Уряд спрямував понад 200 млн на трансформацію медичної системи
Уряд спрямував понад 200 млн на трансформацію медичної системи
Скасування прайс-кепів стимулюватиме відновлення енергоринку – DiXi Group
Скасування прайс-кепів стимулюватиме відновлення енергоринку – DiXi Group

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
342K
Результати аналізу ДНК Путіна. Український телеканал анонсував сенсаційне розслідування
284K
Українська співачка купила 100 автівок для ЗСУ
187K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 березня: ситуація на фронті
104K
Українська співачка вийшла заміж за російського шоумена-путініста
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 березня 2025
31K
Таємні хвороби Путіних. Журналісти отримали результати аналізів родичів диктатора

Новини

17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
15 березня, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 березня, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua