Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві щодо контингенту миротворців

Зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн

У Києві пройде термінова зустріч у вузькому колі, яка стосуватиметься безпекових питань для України. Як передає «Главком», про це зауважив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє «РБК-Україна».

Президент зазначив, що зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн.

«Дуже вузьке коло буде основних країн, які 100% будуть готові до контингенту на території України. Не всі вони приїдуть, ми запрошуємо вузьке коло – Франція, Британія і Україна точно будуть», – сказав президент.

Президент додав, що ці країни вже створили «трикутник» у питанні безпеки для України.

«Це, скажімо так, такий трикутник в цьому питання. Ми покажемо нашу інфраструктуру, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні радників з національної безпеки. І продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки», – наголосив президент.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що миротворчі сили, у разі їхнього розміщення в Україні, зможуть дати відсіч росіянам, якщо Москва вдасться до повторного нападу.