Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УМЦ МП

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Слідство встановило, що депутат виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), був його «куратором»
Після початку повномасштабного вторгнення він склав повноваження та зараз переховується за кордоном

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата, обраного від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок». Політика, якого Державне бюро розслідувань (ДБР) та СБУ підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі, заочно арештували. За даними джерела «Главкома» у правоохоронних органах мова йде про Вадима Новинського.

За даними слідства, з 2014 року підозрюваний просував російські наративи через медіа та публічні виступи. Слідство вважає, що він намагався формувати в українському суспільстві антиурядові та проросійські настрої, а також виправдовував російську агресію.

Слідство встановило, що депутат виконував вказівки патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) та від його імені курував УПЦ МП. Після початку повномасштабного вторгнення він склав повноваження та зараз переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітету України.

Комплексні судові експертизи підтвердили злочинну діяльність підозрюваного в інтересах РФ. Йому заочно повідомлено про підозру за частиною 1 статті 111 (Державна зрада) та частиною 2 статті 161 (Порушення рівноправності громадян) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за ці злочини – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення ДБР.

Державне бюро розслідувань не називає особу нардепа, але на фото, оприлюдненому разом із повідомленням ДБР, вгадується Вадим Новинський. Йому інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Вадим Новинський

