Посадовець ТЦК вигадав хитру схему, щоб підвищити показники мобілізації: справа вже в суді

Мобілізував «на папері» 17 бійців: на Прикарпатті за матеріалами ДБР судитимуть посадовця ТЦК

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо одного з посадовців Територіального центру комплектування в Івано-Франківській області. Він свідомо вносив неправдиві відомості до автоматизованої системи, щоб фіктивно підвищити показники мобілізації. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що фігурант, використовуючи власний криптографічний ключ, несанкціоновано змінював дані у картках військовозобов’язаних. Він оформлював їхнє нібито залучення до Збройних Сил України, знімав з обліку та видавав фейкові направлення до різних військових частин.

У такий спосіб посадовець «мобілізував» 17 осіб, які насправді залишалися за місцем проживання. Військові частини підтвердили, що ці люди ніколи не перебували у їхніх підрозділах. За даними ДБР, такі дії були спрямовані на штучне покращення звітності мобілізації, що завдало шкоди обороноздатності держави.

Посадовцю оголосили підозру у червні, і його дії кваліфіковано як несанкціонована зміна інформації в автоматизованій системі, вчинена повторно (ч. 3 та ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини в суді, фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії щодо понад 570 кримінальних проваджень щодо відхилення від мобілізації з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України на десятки мільйонів гривень вигоди. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, повідомляє «Главком» з посиланням на його коментар для «Інтерфакс-Україна».

Сухачов наголосив, що йдеться про розслідування щодо незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон. За його словами, до суду направлено 171 обвинувальний акт проти 251 фігуранта.