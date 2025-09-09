Головна Світ Соціум
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом»
фото: The White house/Facebook

Журналістка Е. Джин Керролл звинуватила Трампа у сексуальному насильстві в 1990-х роках і подальшому наклепі

Федеральний апеляційний суд 2-го округу підтвердив рішення присяжних, зобов'язавши Дональда Трампа виплатити $83,3 млн журналістці Е. Джин Керролл за наклеп. Судді визнали, що попередній вердикт був розумним з урахуванням доказів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СNN.

Апеляційний суд також відхилив аргумент Трампа щодо президентського імунітету, зазначивши, що його заяви про Керролл не захищені. Судді взяли до уваги його неодноразові публічні заперечення і критику після першого вердикту, що стало підставою для підтвердження розміру штрафу.

Справа почалася після того, як Керролл звинуватила Трампа у сексуальному насильстві в 1990-х роках і подальшому наклепі, коли він заперечив її слова. У 2023 році присяжні вже присудили їй $5 млн. Під час апеляційного процесу розглядалися відеозаписи, на яких Трамп називав Керролл «брехухою», «хворою» та «дивачкою». Судді наголосили, що його поведінка після першого вердикту була «надзвичайною» і «безпрецедентною», що обґрунтовує такий великий штраф.

Адвокатка Керролл, Роберта Каплан, висловила очікування, що апеляційний процес скоро завершиться, і «справедливість восторжествує». Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом» та заявила, що Міністерство юстиції має представляти його інтереси, зокрема у Верховному суді.

У Трампа є час до листопада, щоб подати клопотання до Верховного суду про розгляд апеляції. Е. Джин Керролл, яка поки що не коментувала рішення, раніше опублікувала книгу про свою боротьбу проти Трампа.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт різко спростувала інформацію, опубліковану в статті The Wall Street Journal, яка стверджує, що існує «книжка до дня народження» Джеффрі Епштейна з листом, підписаним Дональдом Трампом. Вона назвала матеріал «фейковими новинами» та частиною «демократичного обману щодо Епштейна», а також звинуватила журналіста у відсутності достатнього часу для коментаря, передає «Главком».

Згідно з інформацією The Wall Street Journal, юристи, що представляють маєток Епштейна, передали Конгресу копію «книжки до дня народження», яку створили до його 50-річчя у 2003 році. У ній нібито є лист із підписом «Дональд», виконаним у незвичайній манері, та надрукованим текстом. За даними видання, лист закінчується словами: «З днем народження і нехай кожен день буде ще одним чудовим секретом».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до суду з позовом проти медіамагната Руперта Мердока та двох журналістів газети The Wall Street Journal. Причиною стала публікація, в якій стверджується, що Трамп нібито надсилав засудженому сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну лист із непристойним малюнком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

Згідно з повідомленням, відповідний позов був поданий у п’ятницю, 18 липня, до федерального суду південного округу Флориди в місті Маямі.

