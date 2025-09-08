Головна Гроші Економіка
ДТЕК заблокував багатомільйонну угоду «Газпрому»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
ДТЕК заблокував багатомільйонну угоду «Газпрому»
Постійна палата Третейського суду в Гаазі у листопаді 2023 року зобов’язала Росію виплатити ДТЕК збитки у розмірі $207,8 млн та відсотки
Енергохолдинг Ахметова зупинив продаж активів «Газпрому» в Європі

Група ДТЕК Ріната Ахметова домоглася арешту закордонних активів російського монополіста «Газпрому», що ускладнило потенційний продаж ним 50% акцій нідерландської компанії Wintershall Noordzee. 

Як повідомляє видання NV з посиланням на російські медіа, «Газпром» знайшов потенційного покупця в особі нідерландської Mazarine Energy, сторони підписали два меморандуми про взаєморозуміння 20 березня та 20 серпня 2025 року. Проте арешт, накладений Гаазьким судом на структуру «Газпрому» за вимогою ДТЕК, перешкоджає завершенню угоди.

«ДТЕК домоглася арешту половини акцій Wintershall Noordzee для забезпечення своїх вимог до Росії у справі про націоналізацію «Крименерго», – йдеться у публікації. До анексії Криму Росією структура Ахметова володіла 57,49% Крименерго, що постачала електроенергію в регіон.

Постійна палата Третейського суду в Гаазі у листопаді 2023 року зобов’язала Росію виплатити ДТЕК збитки у розмірі $207,8 млн та відсотки. У грудні того ж року Окружний суд Гааги дозволив компанії виконати арбітражне рішення проти РФ, однак у лютому 2024 року Росія оскаржила рішення в Апеляційному суді Гааги, і виконання арбітражного рішення було призупинено.

У липні 2025 року Окружний суд Гааги також заарештував частку «Газпром» інтернешнл лімітед у Wintershall Noordzee для забезпечення вимог ДТЕК. Wintershall Noordzee – спільне підприємство «Газпрому» та німецької Wintershall Dea, що з 1965 року видобуває газ у Північному морі та керує 11 морськими установками. Частка «Газпрому» була виставлена на продаж у березні 2024 року через електронний торговий майданчик «Газпромбанку», проте угода не була реалізована.

Теги: росія Газпром арешт ДТЕК суд

ДТЕК заблокував багатомільйонну угоду «Газпрому»
ДТЕК заблокував багатомільйонну угоду «Газпрому»
