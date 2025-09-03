Франція ініціювала арешт Асада

Башара Асада звинувачують у причетності до обстрілу Хомса, де загинула американська журналістка

Франція видала ордери на арешт Башара Асада та інших сирійських посадовців

Суд у Франції видав ордери на арешт колишнього президента Сирії Башара Асада та шести інших посадовців сирійського уряду. Їх звинувачують у причетності до обстрілу міста Хомс у 2012 році, в результаті якого загинули двоє західних журналістів. Про це пише «Главком» із посиланням на Al Jazeera.

За версією французької влади, під час цього обстрілу загинули американська журналістка Марі Колвін та французький фотограф Ремі Ошлік. Раніше в Дамаску стверджували, що Колвін загинула від саморобного вибухового пристрою, закладеного терористами, а не внаслідок обстрілу.

За даними видання, рішення французького суду стосується розслідування справи про військові злочини та злочини проти людяності. Цей крок є одним з найвагоміших в міжнародному переслідуванні сирійського режиму.

До слова, сирійський лідер Ахмед Аш-Шараа в інтерв'ю виданню The New York Times розповів, що з російською стороною велися переговори щодо видачі колишнього президента і диктатора Башара Асада та Москва відмовила виконати прохання нового уряду.

Раніше стало відомо, як саме колишній президент Сирії Башар Асад перед втечею з країни встиг вивезти $500 тис. готівкою, цінності, документи, ноутбуки та жорсткі диски із секретною інформацією.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, повідомили, що Асад із родиною у Москві і що Росія надала їм прихисток.