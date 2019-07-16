Суддя з «трійки», яка винесла рішення на користь кандидата від «Слуги народу», заявив про тиск (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Києва Анатолій Степанюк

Не минуло й доби, як суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Києва Анатолій Степанюк поскаржився до ВРП і Генпрокуратури

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Києва Анатолій Степанюк повідомив Вищу раду правосуддя і Генпрокуратуру про втручання в здійснення правосуддя.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту ВРП.

За словами судді Степанюка, який входив до складу колегії служителів Феміди, котрі розглядали позов кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №169 від партії «Слуга народу» Олександра Куницького до ЦВК, під час перебування у нарадчій кімнаті 14 липня отримав три смс-повідомлення від невідомого номера. Всі вони були однакового змісту, містили слова вдячності про ухвалення рішення на користь «ізраїльтянина» і проголошення судового рішення не пізніше 21:00 того дня, а також твердження про надання «премії» в обумовленому розмірі».

Для перегляду повного варіанту документу натисніть на зображення

«… надіслані повідомлення, в яких містяться заклики до прийняття конкретно визначеного рішення у справі не пізніше визначеного часу з вказівкою на подальше отримання неправомірної вигоди, є вручанням у діяльність суддів», - вважає суддя Анатолій Степанюк.

Як повідомляв «Главком», Шостий апеляційний адміністративний суд Києва пізно ввечері 14 липня скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата в народні депутати від «Слуги народу» по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького. Таким чином суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, яким була скасована реєстрація Куницького кандидатом в депутати.

Зазначимо, що засідання суду тривало близько 12 годин.

Нагадаємо, що 11 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії «Слуга народу» Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх п’яти років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.

Кандидат від партії «Слуга народу» Олександр Куницький

Натомість представник «Слуги народу» стверджував, що він перебував за межами країни у службових відрядженнях, тому це має бути доказом його перебування в Україні.

Раніше кандидат в народні депутати від «Слуги народу» Олександр Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

Загалом, у 169 окрузі Харкова також балотуються 14 кандидатів у нардепи. Серед них двоє діючих народних депутатів Олександр Кірш («Народний фронт») і Олександр Грановський (БПП), які йдуть самовисуванцями. Грановський є близьким соратником Петра Порошенка та має особливо теплі стосунки з нинішньою главою ЦВК Тетяною Сліпачук.