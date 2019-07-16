  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати

    документ
    • Розсилка
    <span>За часів президенства Віктора Януковича Ренат Кузьмін займав посаду першого заступника генпрокурора</span> - Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    За часів президенства Віктора Януковича Ренат Кузьмін займав посаду першого заступника генпрокурора

    Чиновник-втікач допущений до участі у виборах

    Верховний суд України остаточно поновив заступника генерального прокурора України часів Віктора Януковича

    Апеляційний суд визнав незаконним скасування реєстрації кандидатом у нардепи Кузьміна Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати. Чиновник-втікач допущений до участі у виборах.

    Про це Кузьмін повідомив на своїй сторінці в Facebook у ніч проти 16 липня, прикріпивши фотографії судового рішення.

    Читайте також

    .jpg_47

    Судді Верховного суду підтвердили законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом зняття Кузьміна з реєстрації кандидатом за списками «Опозиційної платформи — За життя».

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати
    Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати

    Як відомо, напередодні адвокат Кузьміна Артем Захаров повідомив, що Шостий апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Кузьміна як кандидата в народні депутати України.

    Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» в багатомандатному виборчому окрузі.

    В основі постанови ЦВК був лист СБУ про не перебування Кузьміна в межах України, починаючи з 2014 року. Таким чином, Кузьмін, за даними ЦВК, не дотримався законодавчої вимоги про проживання на території України протягом останніх п'яти років перед днем виборів, що є підставою для скасування його реєстрації.

    Нагадаємо, що Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно екс-прокурора Рената Кузьміна за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 364, 366, 197-1, 538, 209 КК України. Зокрема, розслідується самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами АП України у Києві, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій ділянці, а також умисні дії з приховування вчинених злочинів та легалізації наведеного незаконно одержаного нерухомого майна.

    У 2016 році суд арештував маєток Кузьміна (житловий будинок загальною площею 1068 кв м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв м, розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

    З 20 червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває у всеукраїнському розшуку і суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу. Водночас Кузьмін відомий як адвокат матері вбитого журналіста Олеся Бузини.

    Читайте також
    ЦВК СБУ суд вибори депутати Генпрокуратура партії адвокат Верховний Суд України За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ