Верховний суд поновив Кузьміна кандидатом у депутати документ



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За часів президенства Віктора Януковича Ренат Кузьмін займав посаду першого заступника генпрокурора

Чиновник-втікач допущений до участі у виборах

Верховний суд України остаточно поновив заступника генерального прокурора України часів Віктора Януковича

Апеляційний суд визнав незаконним скасування реєстрації кандидатом у нардепи Кузьміна Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати. Чиновник-втікач допущений до участі у виборах.

Про це Кузьмін повідомив на своїй сторінці в Facebook у ніч проти 16 липня, прикріпивши фотографії судового рішення.

Судді Верховного суду підтвердили законність скасування Шостим апеляційним адміністративним судом зняття Кузьміна з реєстрації кандидатом за списками «Опозиційної платформи — За життя».

Як відомо, напередодні адвокат Кузьміна Артем Захаров повідомив, що Шостий апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Кузьміна як кандидата в народні депутати України.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - За життя» в багатомандатному виборчому окрузі.

В основі постанови ЦВК був лист СБУ про не перебування Кузьміна в межах України, починаючи з 2014 року. Таким чином, Кузьмін, за даними ЦВК, не дотримався законодавчої вимоги про проживання на території України протягом останніх п'яти років перед днем виборів, що є підставою для скасування його реєстрації.

Нагадаємо, що Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно екс-прокурора Рената Кузьміна за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 364, 366, 197-1, 538, 209 КК України. Зокрема, розслідується самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами АП України у Києві, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій ділянці, а також умисні дії з приховування вчинених злочинів та легалізації наведеного незаконно одержаного нерухомого майна.

У 2016 році суд арештував маєток Кузьміна (житловий будинок загальною площею 1068 кв м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв м, розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

З 20 червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває у всеукраїнському розшуку і суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу. Водночас Кузьмін відомий як адвокат матері вбитого журналіста Олеся Бузини.