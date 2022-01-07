Резонансна ДТП у Харкові: справу розгляне суддя, яка раніше дала винуватцю умовний термін

Сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявляти відвід судді

Підготовче засідання у справі водія Infiniti 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній аварії і Харкові, призначене на 19 січня. Справу розподілили на суддю Тетяну Янцовську, яка в іншій справі засудила Харківського умовно. Про початок розгляду справи у Червонозаводському суді повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, пише Gazeta.ua.

Адвокат родичів загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк звернув увагу на те, що у липні 2021 року суддя Тетяна Янцовська винесла вирок Харківському у справі про стрілянину в торговельному центрі. Вона визнала Харківського винним в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні і призначила йому два роки позбавлення волі, але звільнила від відбування покарання з випробувальним строком на рік.

«Розгляд справи по обвинуваченню Миколи Харківського в Червонозавдоському районному суді буде здійснювати суддя Тетяна Янцовська, яка раніше засудила Миколу Харківського до умовного покарання», – розповів Черняк.

До 19 січня сторона потерпілих вирішуватиме, чи заявляти відвід судді Янцовській.

Нагадаємо, 16-річний Микола Харківський, який був за кермом Infiniti і скоїв у Харкові смертельну ДТП, раніше одержав умовний термін за те, що кілька років тому вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета.

Суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості дала хлопцеві два роки умовно. Хоча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років.

Як відомо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet. За даними ЗМІ, за кермом Infiniti перебував 16-річний Микола Михайлович Харківський 2005 року народження. Машину нещодавно йому купили батьки.

Відомо, що він неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році у нього виник конфлікт з жінкою в супермаркеті. Він вистрілив у неї, після чого направив пістолет у бік її сина.