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  4. Обстріл психоневрологічного інтернату на Сумщині: стали відомі деталі (фото)
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    Події в Україні

    Обстріл психоневрологічного інтернату на Сумщині: стали відомі деталі (фото)

    Обстріл психоневрологічного інтернату на Сумщині: стали відомі деталі (фото)
    фото: Кирило Тимошенко/Telegram

    Троє підопічних інтернату отримали поранення

    Заступник керівника Офісу президента України показав наслідки обстрілу по Атинському психоневрологічному інтернаті.

    «Ввечері 3 липня російські війська зі своєї території били по Атинському психоневрологічному інтернату. Зафіксовано 20 обстрілів з самохідної артилерії калібром 152 мм та гаубиці 120 мм. Через дії ворога троє підопічних інтернату отримали осколкові поранення середньої тяжкості, їм надають допомогу», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, зруйновано головну житлову будівлю, гуртожиток та клуб. Вони не придатні для використання через прямі потрапляння снарядів. Всіх, хто перебував у закладі, евакуйовано. Зараз людей розмістили у Білопільському дитячому психоневрологічному будинку-інтернаті на Сумщині.

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    Обстріл психоневрологічного інтернату на Сумщині: стали відомі деталі (фото)
    Обстріл психоневрологічного інтернату на Сумщині: стали відомі деталі (фото)
    фото: Кирило Тимошенко/Telegram

    Нагадаємо, о 20 годині 3 липня росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини – накрили з артилерії.

    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл психоневрологічного інтернату на Сумщині: стали відомі деталі (фото)