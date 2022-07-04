Обстріл психоневрологічного інтернату на Сумщині: стали відомі деталі (фото)

Троє підопічних інтернату отримали поранення

Заступник керівника Офісу президента України показав наслідки обстрілу по Атинському психоневрологічному інтернаті.

«Ввечері 3 липня російські війська зі своєї території били по Атинському психоневрологічному інтернату. Зафіксовано 20 обстрілів з самохідної артилерії калібром 152 мм та гаубиці 120 мм. Через дії ворога троє підопічних інтернату отримали осколкові поранення середньої тяжкості, їм надають допомогу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зруйновано головну житлову будівлю, гуртожиток та клуб. Вони не придатні для використання через прямі потрапляння снарядів. Всіх, хто перебував у закладі, евакуйовано. Зараз людей розмістили у Білопільському дитячому психоневрологічному будинку-інтернаті на Сумщині.

Нагадаємо, о 20 годині 3 липня росіяни почали гатити з мінометів по території та приміщенням Атинського психоневрологічного інтернату. За півгодини – накрили з артилерії.